Буряк дешевшає на очах: ціни впали ще на 19% за тиждень

В Україні продовжують знижуватися ціни на столовий буряк через надлишок продукції на ринку. Фермери активізували продажі, що ще більше посилило тиск на цінники.

Ціни на столовий буряк стрімко падають

В Україні ще з початку березня фіксується поступове зниження цін на столовий буряк, і минулий тиждень лише підтвердив цей тренд. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Щоб пожвавити торгівлю, виробники змушені знижувати відпускні ціни. Напередодні вихідних буряк продавався по 3–8 гривень за кілограм (0,07–0,18 долара США за кілограм), що в середньому на 19% дешевше, ніж тижнем раніше.

Експерти пояснюють зниження цін збільшенням пропозиції. Господарства, які раніше утримувалися від продажів, почали активно реалізовувати накопичені запаси.

Додатковий тиск створює значна частка некондиційної продукції, яка змушує дешевшати і якісний буряк. Водночас порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на цей овоч уже в середньому на 91% нижчі.

Учасники ринку не виключають подальшого зниження вартості, попри сезонне скорочення пропозиції. Це пояснюється значними запасами буряку в українських сховищах. Наразі ціни на буряк у популярних мережах супермаркетів, за даними "Мінфіну", встановилися на таких позначках:

Auchan 8,40 гривні за кілограм;

Metro 6,50 гривні за кілограм;

Megamarket 15 гривень за кілограм;

АТБ 6,89 гривні за кілограм;

Сільпо 2,50 гривні за кілограм.

