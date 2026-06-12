Ціни на черешню стрімко падають: скільки коштує кілограм і чи буде дешевше

Сьогодні черешня на українському ринку вже реалізується в середньому на 43% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року,
– зауважили фахівці.
Важливо! Водночас виробники не виключають, що ціни на черешню впадуть ще більше, оскільки терміни реалізації ягоди короткі.
Фото: Ціни на черешню в Україні / 24 Канал / Джерело EastFruit
Нагадаємо, в Україні продовжують знижуватися ціни на полуницю. Якщо ще минулого тижня оптові партії ягоди реалізовувалися по 100 – 190 гривень за кілограм, то зараз виробники пропонують продукцію вже за 80 – 170 гривень за кілограм.
У середньому за останній тиждень вартість полуниці зменшилася приблизно на 15%. Найбільш відчутне здешевлення спостерігається у центральних та південних регіонах країни, де на ринок активно надходять нові обсяги ягід.
Схожа ситуація складається і на ринку тепличних помідорів. Через збільшення пропозиції нового врожаю виробники змушені коригувати ціни, оскільки попит не встигає поглинати весь обсяг продукції.
Наразі великі тепличні господарства відвантажують томати за ціною від 90 до 130 гривень за кілограм. Це приблизно на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.