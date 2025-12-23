В Україні знову дешевшає капуста: які ціни у магазинах

На українському плодоовочевому ринку ще з кінця сезону збирання дешевшає білокачанна капуста. Ще донедавна можна було говорити про те, що ціни сягнули рекордно низького порогу, однак вони продовжують знижуватись.

Капуста далі дешевшає

Як повідомляють аналітики, протягом минулого тижня торгово-закупівельна діяльність на ринку білокачанної капусти в Україні, як і раніше, мала неактивний характер, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Інтерес до закупівель, за словами учасників ринку, продовжував знижуватися, що пояснювалося великими обсягами капусти на ринку.

На поточному тижні власники необладнаних сховищ активно розпродували запаси, оскільки через теплу погоду якість капусти почала стрімко погіршуватися. Ціни на таку продукцію виробники готові були знижувати до 1,5 гривні за кілограм (0,04 долара за кілограм).

Водночас якісну капусту фермери не погоджувалися продавати дешевше за 2 – 8 гривень за кілограм (0,05 – 0,19 долара за кілограм), що в середньому на 23% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Ситуація, що склалася, турбує українських фермерів, які мають запаси якісної капусти. Зараз вони не поспішають реалізовувати свою продукцію, оскільки сподіваються на більш високі ціни і вважають за краще утримуватися від продажу.

Експерти додають, що на сьогодні капуста в Україні пропонується вже в середньому на 85% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Це загальним збільшенням виробництва цієї продукції країни.

Зверніть увагу! Також фахівці нагадують, що багато господарств в поточному році ухвалили рішення збільшити площі під капустою. Крім того, у багатьох випадках якість капусти цього сезону постраждала через несприятливі погодні умови. Така продукція не підлягає тривалому зберіганню, у зв'язку з чим фермери сьогодні змушені збувати досить великі обсяги некондиційної капусти.

