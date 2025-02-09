Чи зміняться ціни на картоплю в України

Найближчим часом не відбудеться підвищення цін на картоплю. Водночас наразі українці харчуватимуть імпортним товаром.

Чи виростуть ціни на картоплю

Причиною стало те, що Україна стикнулась із браком насіннєвої картоплі, пише 24 канал з посиланням на комерційного директора компанії "‎Ван Дайк Технікс‌‌‌‌‌‌‌‎"‎ Андрія Марущака.

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Картопля кардинально дорожчати не буде. Тут все дуже просто. Нинішня ціна забезпечує безпосередній імпорт картоплі з Нідерландів, Польщі, Литви. З тих країн, де з урожайністю та якістю все дуже добре,

– розповів експерт.

Зверніть увагу! Він додав, що ці країни готові продавати картоплю за тією ціною, яка є тут сьогодні. Тому не слід очікувати, що "в них закінчиться картопля, а потім подорожчає наша‌‌‌‌‌‌‌‎"‎.

Чому українці харчуватимуться імпортною картоплею

Однак через брак насіннєвої картоплі, українці харчуватимуться імпортною картоплею до наступного врожаю. І зі слів Марущака, ця проблема спіткала не лише українських картоплярів.

До цих складнощів додались ще й важкі умови збирання картоплі влітку минулого року. Тоді багато українських регіонів постраждали від посухи та тривалих опадів.

Андрій Марущак сказав, що деякі фермери стикнулись із тим, що вимокло до 30% полів. Це позначилось не тільки на кількості врожаю, але й на його якості.

Зауважте! Серед інших факторів, які негативно позначились на врожаї картоплі, це – зростання цін на засоби захисту та добрива.