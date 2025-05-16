На прилавках єгипетська, а ціни – космічні: куди поділась картопля з Росії та Білорусі

У Білорусі виник дефіцит картоплі, яку Александр Лукашенко вважає чи не національним надбанням. Експерти припускають, що дефіцит міг виникнути через державне регулювання цін.

Саме регулювання цін робить продаж на внутрішньому ринку нерентабельним і змушує вивозити урожай до Росії. Як зауважив 24 Каналу доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, такі проблеми викликані війною.

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Проблему відчують усі

Виробництво у Білорусі дуже велике, але воно не може наситити весь російський ринок. Тепер навіть жартують, що білоруська картопля мігрувала у Росію, а ринок у Білорусі стоїть, він залишився повністю без картоплі.

Але зовсім невесело людям, які тепер можуть купити тільки по 3 картоплини. Колись купували червону ікру, щоб себе потішити, а тепер картоплю. Таким стало життя в умовах війни,

– підкреслив Ігор Ліпсіц.

Сільськогосподарській техніці дедалі важче працювати й це все позначиться на людях. Росіяни в це не вірять і досі думають, що продукти якось з'являтимуться на їхніх прилавках.

"У Кремлі намагаються організувати імпорт. Наприклад, у Росію зараз постачають єгипетську картоплю, Це просто неймовірна історія. Але вона не розв'язує проблем, ціни ростуть далі", – наголосив доктор економічних наук.

Все це є серйозним ударом по бюджету, а особливо по гаманцях звичайного населення. Саме вони платять за війну зі своїх кишень. Але далі почнуть платити навіть багаті.