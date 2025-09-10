Картопля продовжує дешевшати: скільки коштує кілограм у супермаркетах України
- Ціни на картоплю в Україні у вересні 2025 року значно знизилися порівняно з вереснем 2024 року, коли вони зростали через низьку якість врожаю.
- У популярних супермаркетах України вартість звичайної картоплі знизилася до 14,70 – 18,90 гривень за кілограм, тоді як рожева картопля коштує від 25,90 до 29,99 гривень за кілограм.
Вартість картоплі на українському ринку продовжує падати. Цього року цінова політика щодо цього овочу більш поблажлива, ніж минулого.
Яка вартість картоплі у супермаркетах?
В Україні у 2025 році для картоплярів склалися більш сприятливі умови, ніж минулого, коли аномальна спека та посуха сильно погіршили якість врожаю, повідомляє 24 Канал. Наразі у вересні ціни на картоплю продовжують падати.
Минулого, 2024 року у вересні вартість картоплі вже зростала повним ходом через те, що зібраний врожай був вкрай низької якості, а якісної продукції було доволі мало. У вересні 2024 року середня вартість картоплі складала 22,16 гривні за кілограм і продовжувала зростати. У той час, як зараз вартість складає 16,80 гривні за кілограм і продовжує падати.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у популярних супермаркетах України:
Картопля, 1 кілограм
- Metro 15,70 гривні;
- Auchan 14,70 гривні;
- Megamarket 18,90 гривні;
- АТБ 14,85 гривні;
- Сільпо 14,70 гривні;
- Varus 14,90 гривні;
Картопля рожева, 1 кілограм
- Auchan 26,90 гривні;
- Novus 29,99 гривні;
- Сільпо 28 гривень;
- Metro 25,90 гривні.
У Лукашенка призначили винних у дефіциті картоплі
У Білорусі фермери порушили контракти з торгівельними мережами, продаючи картоплю за кордон через вищі ціни, що призвело до дефіциту на внутрішньому ринку.
У відповідь на дефіцит і для підтримки виробників, уряд підвищив граничні максимальні ціни на картоплю та інші овочі, а Міністерство антимонопольного регулювання розпочне штрафувати фермерів.