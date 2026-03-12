Улюблений ранковий напій б'є цінові рекорди: що відбувається на ринку кави

Попри падіння світових цін на сировину, один із найпопулярніших напоїв у світі продовжує дорожчати для споживачів. Причиною стали перебої в постачанні, дорогі запаси та затримка між змінами на біржі й реальними цінами на полицях.

Кава не дешевшає попри падіння ціни на зерна

Попри помітне падіння біржових цін на кавові зерна, споживачі поки що не відчувають здешевлення популярного напою, повідомляє Bloomberg. Навпаки, роздрібні ціни продовжують зростати через затримку у ланцюгах постачання та високі витрати виробників.

Читайте також Російська, китайська або казахська гречка – в Україні: чи змусить дефіцит купувати за кордоном

За даними Бюро трудової статистики США, у лютому середня споживча ціна на каву в країні досягла рекордного рівня – 9 доларів 459 центів за фунт. Це на 31 відсоток більше, ніж рік тому, і один із найбільших факторів продовольчої інфляції. Зростання цін почалося ще у 2024 році, коли несприятливі погодні умови знизили врожаї у найбільших країнах-виробниках – Бразилії та В'єтнамі. Пізніше ситуацію ускладнили торгівельні мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.

Хоча з початку 2026 року ф'ючерси на каву вже впали приблизно на 17 відсотків завдяки покращенню пропозиції та частковому скасуванню мит, для споживачів ефект від цього поки що не відчутний.

Чому кава не падає у ціні?

Причина полягає у тривалому ланцюгу постачання. Кавові обсмажувальні компанії закупили зерна кілька місяців тому за значно вищими цінами, тому зараз змушені працювати з дорогими запасами.

Наприклад, компанія Counter Culture Coffee повідомляє, що цього року платить приблизно на 20 відсотків більше за зелені, необсмажені зерна. Додатковий фінансовий тиск створюють і мита – лише цього року вони можуть обійтися компанії приблизно у 200 тисяч доларів США.

Попри загальне уповільнення інфляції у США, кава разом із яловичиною залишається серед продуктів, ціни на які зростають найстійкіше. Водночас споживачі не відмовляються від напою, але шукають способи економити – частіше готують його вдома, а відвідування кав'ярень сприймають як невелике задоволення.

Здешевшання чашки напою варто чекати не раніше наступного року

За даними платіжного сервісу Toast, у лютому середня ціна чашки фільтр-кави становила 3 долари 65 центів, а холодної кави – 5 доларів 58 центів, що приблизно на 4 відсотки більше, ніж рік тому.

Експерти пояснюють, що зміни на біржі відображаються на роздрібних цінах із суттєвою затримкою. Від моменту закупівлі зерен до їх потрапляння на склади в США минає 4–6 місяців, а потім ці запаси використовуються ще протягом приблизно пів року.

Зверніть увагу! Тому здешевлення на ринку сировини може відчутися для споживачів лише на початку 2027 року. Навіть тоді економія може бути обмеженою, адже виробники кави зараз мають більше можливостей утримувати продукцію в очікуванні вигідніших цін.

Зокрема, у лютому Бразилія експортувала на 27 відсотків менше необсмаженої кави, ніж рік тому, оскільки фермери скоротили продажі через падіння цін і слабший курс національної валюти.

Важливо! Попри всі ці фактори, галузь продовжує зростати. За словами представників індустрії, навіть рекордні ціни не зменшили загального попиту на каву.

Чи подешевшають яйця після Великодня: експерт назвав головну перешкоду