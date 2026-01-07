Біржові ціни на молочні продукти вперше за пів року пішли вгору

На перших у 2026 році торгах Global Dairy Trade індекс цін на молочну продукцію підскочив на 6,3% і досяг 3,53 тисячі доларів за тонну, показавши найвище зростання з липня минулого року. Основний внесок у підвищення зробили сухе молоко та молочний жир, тоді як ціни на сири майже не змінилися.

Вартість молочних продуктів пішла вгору

Індекс цін на молочну продукцію на перших торгах Global Dairy Trade (GDT) 6 січня 2026 року суттєво зріс (+6,3%; до 3,53 тисячі доларів) – вперше з липня 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Спілку молочних підприємств України".

Як зазначає експертно-аналітична служба спілки, ціни зросли на всі молочні продукти, проте дуже нерівномірно – найбільше по сухому молоку та молочному жиру. Зокрема:

масло (+3,8%; до 5,2 тисячі доларів / 4,46 тисячі євро);

молочний жир (+7,4%; до 6,0 тисячі доларів / 5,15 тисячі євро);

сир "Чедер" (+0,6%; до 4,67 тисячі доларів / 4,00 тисячі євро);

сир "Моцарелла" (+0,7%; 3,41 тисячі доларів / 2,92 тисячі євро);

сухе незбиране молоко (+7,2%; до 3,41 тисячі доларів / 2,92 тисячі євро);

сухе знежирене молоко (+5,4%; до 2,56 тисячі доларів / 2,20 тисячі євро).

Таким чином, ціни на сир залишилися фактично без змін, по маслу / жиру та сухому молоку відбулося повернення до рівня цін початку грудня (на сухе знежирене молоко ціни вищі, ніж місяць тому),

– говорять у спілці.

Як зазначають експерти, високе значення зростання індексу (+6,3%) зумовлене значною часткою сухого молока (особливо сухого незбираного) у загальних обсягах торгів (який, до речі, цього разу був суттєво меншим за попередні).

Обсяги торгів по маслу та сирах були незначними, внаслідок чого цінові індикатори можуть бути не показовими. Ціни 2-го та 3-го контрактів на масло нижчі за ціну 1-го контракту, що може свідчити про невпевненість учасників ринку в подальшому зростанні цін на масло,

– додають фахівці.

Загалом було продано 29,3 тисячі тонн молочної продукції. У торгах узяли участь 177 учасників. Середньозважена ціна на молочну продукцію склала 3533 долари за тонну.

