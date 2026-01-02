Як зміняться ціни на молоко та молочні продукти у 2026 році

Попри сезонні коливання, закупівельні ціни на молоко в Україні у 2026 році зростатимуть і вже в червні можуть додати до 25% залежно від ґатунку. Здорожчання кормів, енергії та високий попит переробників неминуче потягнуть угору й роздрібні ціни на молокопродукти.

Які зміни відбудуться на ринку молочних продуктів?

Значну частину сімейного бюджету українці витрачають на їжу, і у 2026 році витрати можуть зрости ще більше, розповідає 24 Канал. Експерти розповіли у коментарі журналістам, що вартість основних видів молочних продуктів буде зростати.

Попри сезонні коливання вартості молока, закупівельні ціни демонструють висхідний тренд, каже доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Іван Свиноус. За прогнозом, у червні 2026 року вартість молока без ПДВ становитиме:

"екстра" ґатунку – 20,70 гривні за кілограм ( +25% у порівнянні з груднем 2025 року);

у порівнянні з груднем 2025 року); вищого ґатунку – 19,10 гривні за кілограм ( +15% );

); першого ґатунку – 18,60 гривні за кілограм (+13%).

За оцінками аналітиків, позитивна цінова динаміка збережеться і в другому півріччі 2026 року, а в грудні закупівельні ціни на молоко, що надходитиме на перероблення, можуть сягнути:

24,50 гривні за кілограм молока "екстра" ґатунку (+3,8 гривні порівняно з червнем 2026 року);

за кілограм молока "екстра" ґатунку (+3,8 гривні порівняно з червнем 2026 року); 22,10 гривні за кілограм молока вищого ґатунку (+3 гривні);

за кілограм молока вищого ґатунку (+3 гривні); 20,50 гривні за кілограм першого ґатунку (+1,9 гривні).

Важливо! На зростання закупівельних цін впливатимуть здорожчання кормів та енергоресурсів, а також високий попит переробних підприємств на сировину й обмежена пропозиція якісного молока.

Науковець Іван Свиноус говорить, що зростання собівартості перероблення та реалізації молокопродукції відбуватиметься також через перебої з електропостачанням, які змушують переробні підприємства частіше використовувати генератори.

Як зміняться ціни на інші молочні продукти?

Суттєвий вплив також мають інфляційні процеси та можливість збільшення податкового навантаження на бізнес у сфері молокоперероблення й торгівлі. Свої наростальні витрати виробники та переробники закладають у кінцеву вартість продукції, що призведе до неминучого підвищення роздрібних цін.

Як можуть здорожчати молокопродукти в роздрібних мережах у червні 2026 року:

сметана 20% жирності може зрости в ціні на 20 гривень проти грудня 2025 року і коштувати близько 180 гривень за кілограм;

20% жирності може зрости в ціні проти грудня 2025 року і коштувати близько 180 гривень за кілограм; молоко пастеризоване 2,5% – приблизно 48,1 гривні за кілограм ( +6 гривень );

пастеризоване 2,5% – приблизно 48,1 гривні за кілограм ( ); масло вершкове 72,5% – близько 410 гривень за кілограм (+50 гривень).

Чого чекати від роздрібних цін у другому півріччі 2026 року:

сметана 20% проти червня 2026 року у грудні може здорожчати на 40 гривень і коштувати приблизно 220 гривень за кілограм ;

20% проти червня 2026 року у грудні може здорожчати на 40 гривень і коштувати приблизно ; молоко пастеризоване 2,5% – близько 54,2 гривні за кілограм (+6,1 гривні);

пастеризоване 2,5% – близько (+6,1 гривні); масло вершкове 72,5% – орієнтовно 460 гривні за кілограм (+50 гривень).

Нетривале підвищення цін можливе вже на початку 2026 року через традиційне зростання попиту під час зимових свят.

На думку Івана Свиноуса, упродовж більшої частини 2026 року ціни на молоко й молокопродукти підвищуватимуться, а темпи їхнього зростання могли б сповільнитися хіба в разі завершення війни або зниження активності воєнних дій.

Зверніть увагу! У світі ціни на молочному ринку падають. Це загрожує банкрутствами дрібних ферм, особливо в ЄС. За прогнозами, цінова криза може тривати до 2026 року. Після її завершення й скорочення пропозиції молока у світі ціни почнуть відновлюватися, що може створити нові можливості для українських постачальників та переробників молока.

