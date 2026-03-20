Ціни стрімко падають: морква в Україні подешевшала ще на 12%
- Ціни на моркву в Україні знизилися на 12% через збільшення пропозиції з місцевих господарств.
- Попит на моркву залишається слабким, що сприяє подальшому здешевленню продукції.
В Україні цього тижня продовжилося зниження цін на моркву через різке зростання пропозиції. Фермери активно розпродають запаси, тоді як попит на продукцію залишається слабким.
Ціни на моркву знову повзуть донизу
В Україні фіксують чергове зниження цін на моркву, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Основною причиною здешевлення стало збільшення пропозиції продукції з місцевих господарств.
На тлі цього попит на коренеплоди залишається стриманим, що негативно впливає на темпи продажів.
Наразі морква з господарств реалізується за ціною 5–11 гривень за кілограм (0,11–0,25 долара США за кілограм), що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.
Зверніть увагу! Учасники ринку пояснюють, що тиск на ціни чинить великий обсяг продукції. З настанням теплішої погоди більшість виробників почали активніше розпродавати наявні запаси.
Додатковим фактором є значна частка некондиційної продукції на ринку, яка також сприяє зниженню цін на якісну моркву.
Водночас нинішні ціни вже в середньому на 72% нижчі, ніж у середині березня минулого року. Виробники не виключають подальшого здешевлення, якщо ситуація з попитом найближчим часом не покращиться.
