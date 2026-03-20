Ціни стрімко падають: морква в Україні подешевшала ще на 12%

В Україні цього тижня продовжилося зниження цін на моркву через різке зростання пропозиції. Фермери активно розпродають запаси, тоді як попит на продукцію залишається слабким.

Ціни на моркву знову повзуть донизу

В Україні фіксують чергове зниження цін на моркву, про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Основною причиною здешевлення стало збільшення пропозиції продукції з місцевих господарств.

На тлі цього попит на коренеплоди залишається стриманим, що негативно впливає на темпи продажів.

Наразі морква з господарств реалізується за ціною 5–11 гривень за кілограм (0,11–0,25 долара США за кілограм), що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зверніть увагу! Учасники ринку пояснюють, що тиск на ціни чинить великий обсяг продукції. З настанням теплішої погоди більшість виробників почали активніше розпродавати наявні запаси.

Додатковим фактором є значна частка некондиційної продукції на ринку, яка також сприяє зниженню цін на якісну моркву.

Водночас нинішні ціни вже в середньому на 72% нижчі, ніж у середині березня минулого року. Виробники не виключають подальшого здешевлення, якщо ситуація з попитом найближчим часом не покращиться.

