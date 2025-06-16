Можуть вдарити по гаманцям: в Україні суттєво зросли ціни на м'ясо

В Україні суттєво подорожчало м'ясо. Ціни особливо зросли на курятину та яловичину.

Ціни на м'ясо значно зросли

Водночас ціни на свинину залишилися стабільними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

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За місяць яловичина зросла в ціні на 6% до 336 гривень за кілограм, що на 20% дорожче, ніж торік. Однак курятина продемонструвала більше зростання.

Наприклад, філе здорожчало на 11% до 222 гривень за кілограм (+39% за рік). Ціна на стегно збільшилась на 28% до 154 гривень за кілограм (+39% за рік), а тушка — на 25% до 110 гривень за кілограм (+42% за рік).

Водночас ціна на свинячий ошийок залишилася стабільною: на рівні 330 гривень за кілограм. Однак це на 31% перевищує торішній показник.

Суттєве подорожчання курятини частково пояснюється підвищенням витрат на корми. Яловичина дорожчає на тлі обмеженої пропозиції та компенсації собівартості,

– пояснюють в УКАБ.

Важливо! Експерти зазначають, що у найближчий місяць ціни на м`ясну продукцію будуть відносно стабільними, але є ризики того, що внаслідок вартості кормів, зменшення поголів`я свиней і ВРХ, ціни можуть до кінця літа зрости ще на 5-7%.