Ціни на овочі "гойдає": що подешевшало, а що різко подорожчало за тиждень

В Україні продовжують дешевшати морква, буряк і картопля на тлі зростання пропозиції. Водночас окремі позиції, зокрема цибуля та тепличні овочі, демонструють підвищення цін.

Як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень?

На українському ринку овочів зберігається різноспрямована цінова динаміка, повідомляє EastFruit. На тлі збільшення пропозиції морква продовжує дешевшати (з 10 – 12 до 6 – 11 гривень за кілограм), а ціни на столові буряки (з 9 – 11 до 8 – 11 гривень за кілограм) та картоплю (з 10 – 12 до 6 – 12 гривень за кілограм) знижуються вже другий тиждень поспіль.

Водночас у сегменті ріпчастої цибулі зафіксовано подорожчання (з 6 – 8 до 7 – 9 гривень за кілограм). Зростання попиту також дозволило продавцям підвищити ціни на тепличні огірки (з 150 – 220 до 150 – 250 гривень за кілограм). Крім того, зросла вартість помідорів (з 140 – 155 до 150 – 165 гривень за кілограм) і солодкого перцю (з 180 – 200 до 200 – 260 гривень за кілограм).

У сегменті капусти ціни змінювалися нерівномірно: цвітна капуста подорожчала (з 125 – 145 до 160 – 170 гривень за кілограм), тоді як ціни на синю капусту знизилися (з 20 – 25 до 15 – 20 гривень за кілограм). Розширився діапазон вартості пекінської капусти (з 23 – 27 до 20 – 28 гривень за кілограм).

Різке збільшення пропозиції редиски змусило продавців переглянути ціни вниз (з 200 – 220 до 75 – 100 гривень за кілограм). У сегменті зелені подорожчали кріп, петрушка та зелена цибуля, тоді як салат навпаки подешевшав (з 210 – 230 до 160 – 220 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! У фруктовому сегменті спостерігається зниження цін на яблука (з 30 – 45 до 25 – 45 гривень за кілограм) та груші (з 100 – 120 до 55 – 120 гривень за кілограм). Водночас мандарини подорожчали (з 55 – 80 до 60 – 95 гривень за кілограм), а хурма – навпаки подешевшала. Також триває зниження цін на суницю садову (з 180 – 250 до 180 – 200 гривень за кілограм), що пов'язано зі збільшенням пропозиції на ринку.

