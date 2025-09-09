Вартість овочів протягом минулого тижня в Україні змінювалась доволі різноспрямовано. Деякі овочі під впливом підвищеного попиту здорожчали, а деякі продовжили дешевшати.

Як змінювались ціни на овочі?

Ціни на овочі в Україні змінилися різноспрямовано, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Недостатня пропозиція спровокувала зростання цін на капусту (до 7 – 20 гривень за кілограм), також подорожчала морква (до 8 – 14 гривень за кілограм).

Водночас картопля (до 10 – 15 гривень за кілограм) та столові буряки (до 8 – 12 гривень за кілограм) продовжують дешевшати. Помідор подорожчав (до 10 – 50 гривень за кілограм), а огірок подешевшав (до 20 – 40 гривень за кілограм). Дешевше, ніж попереднього тижня, продавався червоний солодкий перець (до 25 – 55 гривень за кілограм), а перець "Білозерка", навпаки, подорожчав (до 35 – 45 гривень за кілограм).

Ціни на кабачок (до 10 – 22 гривень за кілограм), броколі (до 50 – 70 гривень за кілограм) та цвітну капусту (до 20 – 50 гривень за кілограм) знизилися, а вартість баклажана (до 20 – 35 гривень за кілограм), часнику (до 60 – 150 гривень за кілограм) та цукрової кукурудзи (до 5 – 10 гривень за качан) зросла.

Зверніть увагу! Розширився діапазон цін на пекінську капусту (до 20 – 50 гривень за кілограм). У сегменті зелені подорожчала зелена цибуля та салат, і знизилися ціни на петрушку та кріп.

Яка динаміка цін на фрукти?

Фруктово-ягідний сегмент відзначився черговим подорожчанням лохини (до 200 – 300 гривень за кілограм), при цьому ціни на малину (до 150 – 200 гривень за кілограм) та ожину (до 150 – 200 гривень за кілограм) продовжили знижуватися. Вкотре подешевшало раннє яблуко (до 20 – 35 гривень за кілограм).

Важливо! На тлі зростання пропозиції почала дешевшати груша (до 20 – 80 гривень за кілограм). Шостий тиждень поспіль знижуються ціни на виноград (до 40 – 130 гривень за кілограм) і другий на сливу (до 15 – 30 гривень за кілограм). Подешевшали баштанні. Розширився діапазон цін на абрикос, персик та нектарин. У сегменті імпортної продукції подорожчали апельсини.

