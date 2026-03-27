Ціни на пекінську капусту сильно впали: виробники працюють на межі собівартості

В Україні ціни на пекінську капусту впали до рівня мінімальної рентабельності. Виробники змушені продавати продукцію майже без прибутку через надлишок і проблеми з переробкою.

Чому ціна на пекінську капусту сильно впала?

В Україні ціни на пекінську капусту знизилися до рівня, який ледь покриває витрати на її вирощування, повідомляє AgroTimes. Наразі виробники реалізують продукцію по 10 – 12 гривень за кілограм, що значно нижче довоєнних показників.

Основним фактором тиску на ринок стала криза у сегменті заморожування овочів. Через скорочення переробних потужностей внутрішній ринок не здатен повністю поглинути обсяги свіжої продукції.

Частина підприємств опинилася на тимчасово окупованих територіях, інші зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій, що також обмежило можливості переробки.

Водночас попит на українські заморожені овочі за кордоном залишається стабільним, що дає галузі шанс на поступове відновлення.Площі під пекінською капустою поки суттєво не змінилися, однак експерти допускають їх незначне скорочення у наступному сезоні.

На початку тижня, за інформацією аналітиків EastFruit, відпускна ціна на пекінську капусту в Україні встановилася на рівні 20 – 28 гривень за кілограм. Журналісти 24 Каналу дослідили ринок капусти України, і наразі у популярних мережах супермаркетів ціни на капусту такі:

АТБ 30,95 гривні за кілограм;

Varus 30,90 гривні за кілограм;

Сільпо 34,10 гривні за кілограм;

Мегамаркет 49,50 гривні за кілограм;

Novus 34,99 гривні за кілограм;

Dmart.ua 29,90 гривні за кілограм.

