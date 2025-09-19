В Україні наразі доволі сильно здорожчали молочні продукти, що спричинила ціла низка чинників. Однак на найближчий час фахівці теж не наважуються давати втішні прогнози.

Що буде з цінами на молочну продукцію?

Аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що ціни на молочні продукти в Україні, зокрема на сир та масло, продовжують зростати. Це, за його словами, зумовлено кількома факторами.

Максим Гопка Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Одним із основних факторів є зростання витрат на корми для тварин, що підвищує собівартість молока та молочних продуктів. Окрім того, спостерігається зменшення поголів'я корів на господарствах, що також впливає на обсяги виробництва.

Попри стабілізацію цін на ринку, за словами фахівця, обсяги валового надою молока порівнюючи аналогічний період минулого року (січня-серпня) знизились на 5%. Водночас на ринку спостерігається певна стабілізація вартості сировини, що може уповільнити темпи зростання цін на молочні продукти в найближчі місяці.

Важливо! Однак Максим Гопка зазначає, що за підсумками 2025 року, ймовірно, ціни на сир і масло все одно зростатимуть, хоча й з помірними темпами. Це пов'язано з сезонними коливаннями попиту та високими витратами на енергетичні ресурси та збільшення вартості логістики в холодний період часу.

