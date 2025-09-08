Помідори на початку першого місяця осені в Україні почали рости у ціні. Вартість почала зростати здебільшого через підвищений попит на ринку.

Чому ціни на томати пішли вгору?

На ринку тепличних помідорів в Україні встановилися нові позитивні цінові тенденції, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Як зазначають самі виробники, зростання цін у даному сегменті зумовлене насамперед загальним скороченням пропозиції продукції на ринку.

Читайте також В Україні подешевшали тепличні огірки: які ціни у супермаркетах

Зверніть увагу! Водночас попит на ці овочі залишається досить стабільним, що також підтримує ціни. Так, на цю мить українські виробники згодні відвантажувати тепличні помідори не дешевше за 30 – 50 гривень за кілограм (0,73 – 1,21 долара за кілограм), що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами представників тепличних комбінатів, підвищувати ціни їм дозволяє значна активізація попиту на внутрішньому ринку, адже дедалі більшу зацікавленість у придбанні томатів стали виявляти місцеві роздрібні мережі та гуртові компанії. Крім того, значну підтримку ціновому зростанню надає і подорожчання ґрунтових помідорів, що пов’язане із сезонним фактором.

Важливо! Експерти додають, що попри подорожчання сьогодні тепличний томат в Україні все коштує в середньому на 25% дешевше, ніж на початку вересня 2024 року.

Які ціни на томати у супермаркетах України?

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на томати у великих мережах супермаркетів України:

Томати червоні, 1 кілограм

Auchan 85,70 гривні;

85,70 гривні; Novus 60,99 гривні;

60,99 гривні; Metro 72,70 гривні;

72,70 гривні; Megamarket 97,90 гривні;

97,90 гривні; АТБ 64,89 гривні;

64,89 гривні; Сільпо 70,00 гривень;

70,00 гривень; Varus 69,90 гривні.

В Україні ростуть ціни на капусту через недостатню пропозицію