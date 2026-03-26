Ціни на цибулю стрімко падають: фермери масово розпродають запаси

В Україні знову знижуються ціни на ріпчасту цибулю, попри очікування їх зростання навесні. Надлишок продукції та погіршення якості змушують фермерів розпродавати запаси дешевше.

Чому ціни на цибулю впали дуже низько?

В Україні з середини минулого тижня триває нова хвиля зниження цін на ріпчасту цибулю. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Фермери очікували, що навесні ціни почнуть зростати через скорочення обсягів некондиційної продукції на ринку. Однак наразі ситуація розвивається у протилежному напрямку – пропозиція залишається високою, а ціни продовжують падати.

Станом на сьогодні виробники продають цибулю за ціною 3 – 8 гривень за кілограм (0,07 – 0,18 долара за кілограм), що в середньому на 19% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зверніть увагу! За словами учасників ринку, головною причиною зниження цін є велика кількість продукції середньої та низької якості. Із настанням тепла господарства активніше розпродають запаси зі сховищ, оскільки овочі швидко втрачають товарний вигляд.

Додатковий тиск на ціни створює і слабкий попит – торгова активність у сегменті залишається невисокою.

Водночас порівняно з аналогічним періодом минулого року ріпчаста цибуля в Україні зараз коштує в середньому на 49% дешевше. Наразі, за даними "Мінфіну", у популярних мережах супермаркетів встановилися такі ціни на цибулю:

Auchan 7,80 гривні за кілограм;

Novus 6,89 гривні за кілограм;

Megamarket 8 гривень за кілограм;

АТБ 8,45 гривні за кілограм;

Varus 6,90 гривні за кілограм.

