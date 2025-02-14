Українські садівництва знижують вартість своїх яблук на ринку

В Україні поступово знижується торгівельна активність на ринку яблук. Садівники вже не сподіваються на підвищення цін.

Чому ціна на яблука падає

Аналітики пояснюють ситуацію, що склалася на ринку яблук тим, що багато виробників втратили надію на чергове підвищення цін у цьому сегменті і почали розпродавати дані фрукти зі сховищ, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit.

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У зв'язку з цим пропозиція яблук на ринку помітно зросла, і українські садівники змушені знижувати ціни на свою продукцію. Так, на цю мить якісне яблуко надходить у продаж за ціною 22 – 30 гривень за кілограм (53 – 72 центи за кілограм), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому варто зазначити, що попри зниження відпускних цін, на сьогодні яблука в Україні надходять у продаж у середньому на 48% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Зверніть увагу! Водночас оператори ринку не виключають подальшого зниження цін у даному сегменті, оскільки якість яблук у сховищах продовжує стрімко погіршуватися, а попит на ці фрукти залишається на досить низькому рівні через високі відпускні ціни.