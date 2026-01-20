Історична торгівельна угода між ЄС та МЕРКОСУР: що зміниться для економіки та агросектору

Європейський Союз і країни Меркосур підписали Угоду про партнерство та Тимчасову торговельну угоду, створивши основу для одного з найбільших торговельно-економічних просторів у світі. Документ відкриває доступ до ринку майже 700 млн споживачів і суттєво розширює можливості співпраці між двома регіонами.

У чому суть угоди ЄС та МЕРКОСУР?

Європейський Союз і держави Меркосур офіційно підписали Угоду про партнерство (EMPA) та Тимчасову торговельну угоду (iTA), повідомляє 24 Канал із посиланням на Європейську комісію. Цією угодою заклали підґрунтя для поглиблення економічних, дипломатичних і геополітичних зв'язків.

Читайте також У США підсіли на російську гречку: агресор у лідерах з експорту

Домовленості охоплюють ринок близько 700 мільйонів споживачів і, за оцінками Єврокомісії, можуть забезпечити зростання експорту з ЄС до країн Меркосур майже на 39%, або приблизно на 49 мільярдів євро щороку. Очікується, що реалізація угоди сприятиме створенню та збереженню сотень тисяч робочих місць у країнах Євросоюзу.

Документ передбачає поступове скасування мит на значну частину європейського експорту, зокрема агропродовольчої продукції та ключових промислових товарів – автомобілів, машин і фармацевтичних виробів. Це дозволить бізнесу ЄС щороку заощаджувати до 4 мільярдів євро на митних платежах.

Окрему увагу в угоді приділено інвестиціям у стратегічні ланцюги постачання, зміцненню економічної безпеки, а також підтримці зеленого та цифрового переходу в ЄС і країнах Меркосур.

Що угода передбачає для аграріїв?

Для аграрного сектору ЄС угода відкриває безпрецедентний доступ до ринків Меркосур. Очікується, що експорт агропродовольчої продукції з Євросоюзу може зрости до 50%, зокрема завдяки зниженню тарифів на вино, спиртні напої, молочну продукцію та оливкову олію. Також передбачено захист 344 географічних зазначень ЄС.

Зверніть увагу! Водночас Євросоюз заклав низку захисних механізмів для чутливих галузей, зокрема тарифні квоти, юридично обов'язкові запобіжники у разі різкого зростання імпорту, посилений контроль за стандартами та фонд підтримки фермерів обсягом 6,3 мільярда євро, який має запрацювати з 2028 року.

Угода містить одні з найамбітніших зобов'язань ЄС у сфері сталого розвитку, включно з підтвердженням Паризької кліматичної угоди, дотриманням трудових прав, принципів гендерної рівності та курсом на кліматичну нейтральність до 2050 року.

Важливо! Угода про міжнародну партнерську співпрацю підлягатиме ратифікації всіма державами-членами ЄС відповідно до національних процедур. Натомість Тимчасова торговельна угода проходитиме ратифікацію лише на рівні ЄС, що вимагатиме згоди Європейського парламенту та рішення Ради ЄС, після чого вона набуде чинності.

Китай пропонує Канаді послаблення обмежень на ріпак в обмін на поступки щодо електрокарів