Угорщина скасувала заборону на український агроімпорт: фермери вже б'ють на сполох

В Угорщині припинили дію надзвичайні урядові постанови, серед яких була й заборона на імпорт низки українських аграрних товарів. Місцеві аграрні організації вже закликають владу якнайшвидше повернути ці обмеження на законодавчому рівні.

В Угорщині 13 травня завершилася дія низки урядових постанов, ухвалених у межах режиму надзвичайного стану, повідомляє Agroinform.hu. Серед них була і норма, яка обмежувала ввезення аграрної продукції з України.

Йшлося про заборону імпорту більш як 20 категорій товарів. До переліку входили пшениця, кукурудза, насіння соняшнику та ріпаку, борошно, м'ясо птиці, яйця та інші види продукції.

Після завершення режиму надзвичайного стану новообраний парламент частину тимчасових рішень закріпив у законодавстві, однак обмеження щодо українських агротоварів до цього списку не увійшли.

Що залишилося чинним для імпортерів?

Попри завершення дії заборони, певні вимоги для ввезення продукції залишаються.

Зокрема, в оновленому законодавстві закріпили норму про обов'язкове повідомлення Національного управління безпеки харчового ланцюга Угорщини про імпорт продукції. Водночас така процедура не є новою та діяла раніше для товарів незалежно від країни походження.

Фактично наразі йдеться не про повне повернення до попередніх правил, а про збереження механізму контролю за поставками без прямої заборони на українську продукцію.

Фермерські організації вимагають повернення обмежень

Угорські аграрні об'єднання вже відреагували на ситуацію. У профільній організації MAGOSZ заявили, що для захисту місцевих виробників необхідно доповнити законодавство й окремо закріпити заборону на імпорт агропродукції з України.

У фермерському середовищі побоюються, що відсутність чітких обмежень може посилити конкуренцію на внутрішньому ринку та тиснути на ціни.

Поки що остаточної позиції уряду щодо можливого повернення заборони немає. Профільні медіа повідомляють, що відповідні запити вже направлені до компетентних органів, а тема залишається предметом дискусії між владою та аграрним сектором.

Українську агропродукцію перевірятимуть перед експортом в ЄС на її походження

Попри скасування Угорщиною заборони на імпорт української продукції, загальний контроль ЄС посилюється. Це відбувається в рамках узгодження українського законодавства з законодавством ЄС.

Україна готується до нових екологічних вимог Євросоюзу щодо агропродукції.

Кабмін уже створив експериментальний механізм, який підтверджуватиме, що продукцію вирощено без знеліснення та деградації лісів.

Перевірка відбуватиметься автоматично. Для цього використовуватиметься інтеграція із Державним земельним кадастром та реєстром прав власності через систему "Трембіта".