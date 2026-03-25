95% на експорт: куди Україна постачає один з основних продуктів перероблювання

Куди Україна експортує соєву олію?

Україна реалізує за кордон близько 95% виробленої соєвої олії, тоді як внутрішній попит залишається низьким, повідомили в "Українському клубі аграрного бізнесу". Основними покупцями продукції виступають країни Європейського Союзу.

За даними експертів, українські споживачі традиційно віддають перевагу соняшниковій олії, тому річне споживання соєвої становить лише 25 – 30 тисяч тонн.

Зверніть увагу! У 2024–2025 маркетинговому році експорт соєвої олії зріс на 51,4% і досяг 520 тисяч тонн порівняно з попереднім сезоном. Найбільшим імпортером став Європейський Союз, частка якого склала 87% від загального експорту.

Водночас у 2025–2026 маркетинговому році очікується скорочення виробництва сої. Проте виробництво соєвої олії зменшиться незначно — на 2,6% до 527 тисяч тонн.

Цікаво! В УКАБ пояснюють, що відносна стабільність виробництва олії пов'язана із запровадженням експортного мита для трейдерів, які не є виробниками. Це стримує експорт сирої сої та стимулює її перероблювання всередині країни.

Україна змінює ринок сої: менше врожаю – більше перероблювання