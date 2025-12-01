Україна втрачає позиції експортера "молочки" в ЄС: чому це відбувається

Продукція українських виробників поступово втрачає конкурентоздатність на ринку України через зниження вартості молока-сировини у Європі. Крім того, на ринок тисне відсутність експорту та сильна конкуренція імпортної продукції.

Ціни на молоко падають

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі говорить, що повільний попит на готову продукцію, низькі ціни на біржові товари та наплив імпортних сирів в Україну сприяють послабленню цін на молоко-сировину, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Асоціацію виробників молока".

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 листопада становила 16,30 гривні за кілограм без ПДВ, що на 95 копійок менше відносно попереднього місяця. Діапазон цін на цей ґатунок у господарствах варіюється від 16,00 до 16,80 гривні за кілограм без ПДВ.

Вищий ґатунок у середньому коштує 16,10 гривні за кілограм без ПДВ, що на 90 копійок менше відносно попереднього місяця. Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 16,00 до 16,30 гривні за кілограм без ПДВ.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,90 гривні за кілограм без ПДВ і знизилася на 75 копійок відносно попереднього місяця. Мінімальна ціна в господарствах становила 15,80 гривні за кілограм. Максимальна — 16,00 гривні за кілограм.

Зверніть увагу! Середньовиважена ціна трьох ґатунків становила 16,25 гривні за кілограм без ПДВ, що на 92 копійки менше відносно попереднього місяця.

Яка ситуація склалась на ринку?

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що ситуація на ринку цієї осені кардинально відрізняється від «бичачого тренду» осені 2024 року, коли був високий експортний попит на готову продукцію, а заводам було потрібно більше молока-сировини.

На ціни в Європі тиснуть безмитні постачання дешевої молочної продукції зі США, що знижує конкурентоспроможність української молочки на ринку ЄС. Водночас в Україні скорочується споживання свіжої кисломолочної продукції через зниження купівельної спроможності українців. Одночасно на ціни на сир та масло тисне імпорт сирів до України з Польщі, Німеччини та Нідерландів, які витісняють вітчизняну продукцію з поличок магазинів.

Відсутність активного експорту та засилля імпорту тисне на ринок сирого молока. Ймовірно, на початку грудня відбудеться чергове зниження цін на молоко-сировину, що є серйозним викликом для фермерів, оскільки уже в листопаді майже 40% з них працювали в збиток,

– говорить експерт.

У таких умовах, за його словами, усі позитивні напрацювання у сфері виробництва сирого молока за останні три роки будуть нівельовані, а Україна з країни-експортера перетвориться на країну-імпортера.

