Україна у квітні експортувала рекордний за 5 років обсяг яєць

Український експорт яєць залишається на рекордно високому рівні, попри незначне місячне скорочення поставок. Найбільший попит на продукцію забезпечують країни Європейського Союзу, які формують основну частку зовнішніх продажів.

Квітень став одним із найуспішніших місяців для експорту

Українські виробники яєць у квітні 2026 року продемонстрували один із найкращих результатів за останні роки. За даними Союзу птахівників України, за місяць на зовнішні ринки було поставлено 205,7 мільйона яєць на загальну суму 22,6 мільйона доларів США.

Дивіться також Продуктовий кошик змінюється: що буде з цінами на продукти у травні

Це другий найбільший місячний показник експорту за останні п’ять років, поступившись лише березню 2026 року.

Хоча у порівнянні з попереднім місяцем постачання скоротилися на 4,8%, у річному вимірі ринок демонструє суттєве зростання. Обсяги експорту майже на 40% перевищили результат квітня 2025 року.

Особливо помітним стало зростання валютного виторгу. У грошовому еквіваленті квітневий експорт приніс на 60% більше доходів, ніж за аналогічний період торік.

Європа формує основний попит на українські яйця

Загалом за січень – квітень 2026 року Україна експортувала 785,2 мільйона яєць на суму 88,6 мільйона доларів США.

У фізичних обсягах це на 22% більше, ніж за перші чотири місяці минулого року, тоді як валютний виторг зріс одразу на 72%.

Головними покупцями української продукції залишаються європейські країни. Найбільшу частку закупівель сформувала Іспанія – 27,4%. Далі йдуть Велика Британія – 14,2%, Польща – 10,6% та Ізраїль – 7,7%.

Загалом частка країн Європейського Союзу в структурі українського експорту яєць досягла 74%, що свідчить про посилення позицій українських виробників на європейському ринку.

Українські яйця обвалюють ринок Британії: фермери б'ють на сполох

Раніше ми розповідали, що українські яйця навіть починають витісняти європейську продукцію на ринках Європи.