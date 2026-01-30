Ціни на моркву в Україні зростають уже 2-й тиждень поспіль: яка причина здорожчання

Українські виробники продовжують підвищувати відпускні ціни на моркву високої якості на тлі активного попиту та обмеженої пропозиції. Запаси якісних коренеплодів у сховищах швидко скорочуються, що підштовхує ринок угору.

Чому вчергове ростуть ціни на моркву?

В Україні виробники моркви вже другий тиждень поспіль підвищують ціни на якісну продукцію, повідомляє EastFruit. Як зазначають аналітики, ключовими чинниками подорожчання залишаються високий попит з боку гуртових компаній і роздрібних мереж, а також обмежена пропозиція моркви належної якості.

Читайте також Морква повзе догори: в Україні фіксують нову хвилю зростання цін

Наразі продажі моркви здійснюються в ціновому діапазоні від 8 до 14 гривень за 1 кілограм, що відповідає 0,19–0,33 долара США за 1 кілограм. У середньому це на 26 відсотків дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня. Водночас частина фермерів, які мають обладнані сховища, стримує реалізацію продукції, очікуючи подальшого зростання цін.

Попри поточне подорожчання, морква на українському ринку все ще продається в середньому на 63 відсотки дешевше, ніж у цей самий період минулого року. Експерти пов’язують таку ситуацію з проблемами зберігання, з якими зіткнулися багато господарств через погіршення якості врожаю. Причиною стали несприятливі погодні умови під час збирання моркви восени 2025 року.

Ціни на картоплю в Україні пішли вгору після тривалої паузи