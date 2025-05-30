Дорогий делікатес на полицях: в одному з українських міст з'явилися страусові яйця

У супермаркетах Львова з'явилися яйця. Однак не звичні українцям, а страусові.

В Україні почали продавати страусові яйця

Коштують вони 1 599 гривень за штуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "Львів Інформує".

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У Львові в супермаркетах зʼявились страусині яйця,

– йдеться у повідомленні.

Однак шокує не тільки факт появи продукту на полицях українських магазинів. Вражає також й ціна, яка складає понад півтори тисячі за штуку.

Ціна такого задоволення – 1599 гривень за штуку,

– пишуть у Telegram-каналі.