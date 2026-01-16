Врожай попри виклики: Україна зібрала близько 76 мільйонів тонн зерна та олійних

Українські аграрії завершують збір урожаю зернових і олійних культур, попри проблеми з електропостачанням у низці регіонів. Загальний обсяг виробництва за сезон уже сягнув близько 76 мільйонів тонн.

Аграрії зібрали зернові, а збирання кукурудзи подекуди триває

За даними Всеукраїнської аграрної ради, в Україні ще триває збирання кукурудзи, адже окремі господарства через перебої з електроенергією лише зараз завершують роботи, повідомляє 24 Канал. Наразі зібрано близько 90 відсотків урожаю, повідомив у Медіацентрі Україна заступник голови організації Денис Марчук.

За його словами, аграрії вже намолотили понад 58 мільйонів тонн зернових культур і близько 17,7 мільйона тонн олійних. Таким чином, сукупний показник зернових та олійних культур становить орієнтовно 76 мільйонів тонн.

Зверніть увагу! Крім того, в Україні озимими культурами засіяно 6,4 мільйона гектарів. Загалом ситуація з посівами контрольована, озимина перебуває у стані спокою, а пошкодження від морозів зафіксовані лише в окремих районах Одеської області.

