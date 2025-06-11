Китай визнав український горох кращим за російський і таким же якісним, як канадський

Китайці визнали, що український горох є набагато кращим по якості за російський. Канадському ж гороху продукція наших фермерів не поступається за якістю.

Китайці високо оцінили український горох

Президентка Української бобово-соєвої асоціації (УБСА) Антоніна Скляренко розповіла, що китайські імпортери офіційно визнали український горох за якістю на рівні з канадським, який є одним із найкращих у світі, повідомляє 24 Канал із посиланням на УБСА. За її словами, українські виробники бобових, зокрема гороху, нуту, сочевиці, сої та квасолі, активно шукають вигідні ринки збуту у всьому світі.

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Пріоритет експорту гороху – там, де краща ціна, тому увага прикута не лише до ЄС, а й до країн Африки та Азії. Експертка зазначає, що наші аграрії не можуть орієнтуватися лише на один напрямок, тому шукають там, де умови вигідніші. За її словами, Китай залишається одним із найбільш перспективних напрямків.

Дуже багато технічних вимог потрібно виконати. Китайці внесли в протокол по гороху пункти, яких не було по інших культурах. Але ми все одно працюємо, тому що попит є, і саме завдяки цьому ціна на горох піднялась,

– говорить президентка УБСА.

Важливо! Водночас, за словами Скляренко, китайська сторона офіційно заявила, що він не поступається канадському та за якісними показниками перевершує російський: "Тож у нас є всі передумови стати довгостроковим постачальником".