Як зміняться ціни на хліб у 2026 році

З початку 2025 року хліб в Україні подорожчав на 11–15% залежно від виду, а щомісячне зростання цін сягає 0,5–2%. Хліб і батон можуть додати ще 15–20% до ціни у 2026 році через подорожчання зерна, зростання мінімальної зарплати та витрат виробників.

Як зміниться вартість хліба цього року?

Харчові продукти у 2026 році для українців відтягують доволі значну частину сімейного бюджету, і деякі з них продовжують дорожчати, повідомляє 24 Канал. З початку 2025 року хліб із різних видів борошна здорожчав на 11 – 15%, розповіла у коментарі журналістам 24 Каналу науковиця Світлана Черемісіна.

Ціни зросли наступним чином:

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку +15,4%;

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку +12,1%;

хліб житній +11,3%;

батон + 9,3%.

Важливо! Щомісяця хліб дорожчає на 0,5 – 2% залежно від виду. Найбільше – пшеничний з борошна вищого ґатунку – на 1,5 – 2%. Пшеничний хліб з борошна першого ґатунку зростає в ціні на 0,9 – 1,5% за місяць, а з житнього – на 0,6 – 1,3%. Темпи здорожчання батона щомісяця коливаються від 0,5 до 1%.

За оцінкою Світлани Черемісіної, упродовж 2026 року за умови збереження тренду на здорожчання можна очікувати таких цін:

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку коштуватиме щонайменше на 18 – 20% більше – по 71 – 73 гривні за кілограм;

коштуватиме щонайменше на 18 – 20% більше – по 71 – 73 гривні за кілограм; хліб пшеничний з борошна першого ґатунку може здорожчати до 55 – 57 гривень за кілограм (+15 – 17%);

може здорожчати до 55 – 57 гривень за кілограм (+15 – 17%); хліб житній зросте в ціні до 61 гривні за кілограм (+17 – 20%);

зросте в ціні до 61 гривні за кілограм (+17 – 20%); батон – до 36 – 37 гривні за 500 грамів (+15 – 17 %).

Хліб продовжить дорожчати з огляду на зростання цін на зерно. За прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, протягом 2026 року пшениця в середньому може додати в ціні 10 – 15 %.

Також факторами зростання вартості хліба є підвищення рівня мінімальної зарплати у 2026 році, витрат на паливо та сировину для виробництва й проблеми з електропостачанням.

