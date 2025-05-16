В Україні почалося падіння цін на молоду капусту

На українських ринках і у магазинах почала стрімко дешевшати капуста нового врожаю. Падіння ціни спричинене звичайними сезонними чинниками.

Які цінові тенденції на ринку капусти

На українському ринку спостерігається тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Основною причиною негативних цінових коригувань у даному сегменті виробники називають сезонне збільшення пропозиції овочів нового врожаю, а також досить невисокий попит на цю продукцію.

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На сьогодні капуста врожаю 2025 року пропонується до продажу в межах 30 – 40 гривень за кілограм (72 – 96 центів за кілограм), що в середньому на 37% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Насамперед фермери змушені активно знижувати ціни на свою продукцію через надмірну пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже приступили до масових відвантажень ранньої капусти. Також ситуацію посилюють досить невисокі темпи збуту в цьому сегменті.

Гуртові компанії та роздрібні мережі вважають за краще вести закупівлі невеликими партіями з огляду на короткий термін реалізації цього овочу.

Зверніть увагу! При цьому, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю в Україні нині надходить у продаж у середньому у 2,8 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Таку цінову різницю експерти пояснюють досить холодною та затяжною весною.