Ціна на рис стабілізувалася: скільки коштує кілограм у магазині

На українському ринку нещодавно був нетривалий період зниження ціни на рис. Однак наразі вартість продукту знову стабілізувалася.

Як змінилася ціна рису на ринку

Майже увесь минулий, 2024 рік ціна на рис залишалася доволі стабільною і трималася приблизно на одному рівні, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Однак наприкінці березня 2025 року відбулося падіння ціни.

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За інформацією експертів Українського клубу аграрного бізнесу, вартість 1 кілограма рису знизилася у березні з 58,90 гривні до 50,10 гривні. Ціна на рис тримається на одному рівні, проте нижча на 13%, ніж торік.

В Україні рис переважно імпортний, тож залежать від глобальних ринків. Світові ціни на рис впали до багаторічного мінімуму, оскільки валюта Індії, найбільшого експортера рису, зміцнюється, а значні індійські запаси і високий врожай в Азії обмежують зростання цін в цьому році,

– зазначають аналітики УКАБ.

За їхніми словами, очікується, що експорт рису з Індії цього року зросте на 25% до рекордного рівня. За оцінками ФАО, світова пропозиція рису, включаючи запаси, цього року на 27% перевищує попит.

Експерти проаналізували роздрібні ціни за 1 кілограм рису у магазинах України: