В Україні продовжують рости ціни на сало: яка ціна у магазині

У листопаді середня споживча ціна сала зросла до 214,12 гривні за кілограм, що на 3,5% більше, ніж у жовтні. У річному вимірі продукт подорожчав на 29% і зростає в ціні безперервно з липня 2024 року.

Середня споживча ціна сала у листопаді становила 214,12 гривні за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Державної служби статистики. Це на 3,5% більше порівняно з жовтнем (206,81 гривні).

Водночас зростання ціни відносно жовтня минулого року склало 29%, тоді сало коштувало 165,85 гривні за кілограм. За даними статистики, сало дорожчає кожного місяця з липня 2024 року, тоді ціна становила близько 160 гривень за кілограм.

Держстат надає дані без урахування тимчасово окупованих Росією територій і частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

На кінець грудня середня ціна на сало у магазинах, за даними "Мінфіну" складає 270 гривень за кілограм.

