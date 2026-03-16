Ціни на сою в Україні зростають: переробники підвищили закупівлі

Внутрішній ринок сої в Україні залишається відносно стабільним на тлі активного попиту з боку переробників. Олійноекстракційні заводи підтримують закупівлі, що сприяє поступовому підвищенню цін.

Які зміни відбулися на ринку сої в Україні?

В Україні ринок сої наразі зберігає відносну рівновагу, повідомляють спеціалісти брокерської компанії Spike Brokers. На думку фахівців, внутрішні переробники нещодавно підвищили закупівельні ціни з 477 доларів США за тонну до 479 доларів США за тонну.

Експерти зазначають, що попит на сою підтримується активною роботою олійноекстракційних заводів. Крім того, стабільними залишаються постачання продуктів перероблювання – передусім соєвого шроту та соєвої олії – на ринки Європейського Союзу.

Зверніть увагу! Водночас на світовому ринку сої протягом тижня зберігалася відносна стабільність. Котирування CBOT Soybean Oil Futures час від часу демонстрували незначну корекцію, що стримувало подальше зростання цін у всьому соєвому сегменті.

