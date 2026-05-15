Ціни на цибулю знову пішли вгору: що відбувається на ринку

Український ринок ріпчастої цибулі після короткого періоду стабільності знову демонструє зростання цін. Причиною подорожчання учасники ринку називають скорочення запасів овочів урожаю 2025 року та активізацію торгівлі.

Чому в Україні почала дорожчати цибуля?

Учасники ринку пояснюють таку ситуацію скороченням запасів продукції врожаю 2025 року у фермерських господарствах. Через зменшення обсягів овочів у сховищах пропозиція на ринку поступово падає.

Додатковим фактором стало пожвавлення торговельної активності. Покупці активніше закуповують овочі, що також підтримує зростання вартості продукції.

Скільки зараз коштує ріпчаста цибуля?

Станом на зараз українські фермери продають цибулю по 5–10 гривень за кілограм. Це в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Втім виробники зазначають, що потенціал для подальшого суттєвого підвищення цін залишається обмеженим. Головною проблемою є якість овочів, які тривалий час зберігалися у сховищах.

Через погіршення якості покупці дедалі частіше висловлюють невдоволення продукцією, що стримує продавців від різкішого перегляду цін.

Як нинішні ціни відрізняються від тогорічних?

Попри останнє подорожчання, нині ріпчаста цибуля в Україні все ще коштує значно дешевше, ніж торік. За даними аналітиків, ціни залишаються приблизно на 68% нижчими, ніж у середині травня 2025 року.

Суттєвіше підвищувати ціни наразі не вдається, оскільки покупці дедалі частіше залишаються незадоволені якістю запропонованої продукції,

– говорять фермери.

Вони також не впевнені, що ринок і надалі рухатиметься вгору. Через стрімке погіршення якості овочів у сховищах частина продукції може втратити товарний вигляд уже найближчим часом.

Які наразі ціни на цибулю у супермаркетах?

Згідно з даними "Мінфіну", наразі у супермаркетах деяких великих мереж України встановилися такі ціни на цибулю:

Auchan 10,40 гривні за кілограм;

Novus 9,49 гривні за кілограм;

Megamarket 17,50 гривні за кілограм;

АТБ 9,89 гривні за кілограм;

Сільпо 14 гривень за кілограм.

В українських магазинах різко злетіли ціни на торішню капусту: що сталося на ринку?

Крім цибулі ще одним овочем, який доволі активно наростив ціну протягом минулого тижня стала капуста.

В Україні ціни на білоголову капусту врожаю 2025 року значно зросли через скорочення запасів і високий попит, досягаючи 8-15 гривень за кілограм.

У супермаркетах ціни на капусту варіюються: Metro 19,90 грн/кг, Megamarket 31 грн/кг, Novus 14,89 грн/кг, Auchan 22,90 грн/кг, Сільпо 23 грн/кг, АТБ 27,49 грн/кг.

Попри нинішнє здорожчання, білоголова капуста все ще коштує в середньому на 77% дешевше, ніж на початку травня минулого року. Водночас продавці не виключають, що ціни продовжать зростати й надалі, адже обсяги продукції на ринку швидко скорочуються.