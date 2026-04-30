Заморозки вдарили по черешні: скільки врожаю може втратити Україна

Весняні заморозки серйозно пошкодили українські сади та поставили під загрозу врожай черешні. Втім, частина насаджень встояла, і ринок ще має шанс отримати до половини ягід.

Заморозки пошкодили сади, але частину врожаю врятовано

Голова асоціації "Укрсадвинпром" Володимир Печко говорить, що цієї весни погодні умови стали серйозним викликом для українських садівників, повідомляє Delo.ua. У низці регіонів температура опускалася до мінус шести градусів Цельсія, що негативно вплинуло на плодові культури.

Дивіться також Імпорт обвалив ринок: полуниця дешевшає ще до старту сезону

Як зазначив фахівець, найбільших втрат зазнали Закарпаття, південні та центральні області. Водночас ситуація не є критичною по всій країні: частина садів змогла витримати хвилі похолодання.

Важливо! За попередніми оцінками, близько 50 відсотків врожаю черешні в Україні все ж може бути збережено. Це дозволяє уникнути повного провалу сезону, хоча втрати залишаються значними.

Ризики залишаються, а ціни можуть зрости

Додатковою проблемою для садівників стало погіршення умов запилення. Через холодну погоду бджоли залишаються малорухливими, тоді як для нормального процесу потрібна температура не нижче +15 градусів Цельсія.

У західних регіонах, зокрема на Львівщині, сади наразі активно цвітуть. Проте ризик повторних заморозків у травні зберігається, що може ще більше вплинути на кінцеві обсяги врожаю.

Зверніть увагу! Експерти вже попереджають про можливе подорожчання черешні. Через втрати врожаю та зростання витрат виробників ціни в новому сезоні можуть зрости на 30 – 50 відсотків порівняно з минулим роком.

Абрикоси та персики під загрозою: в Україні прогнозують високі ціни через холоди

Україна може зіткнутися з дефіцитом абрикосів і персиків через тривалі холоди, що знищили значну частину врожаю в центральних та південних регіонах.

Ціни на ці фрукти можуть зрости від 20 до 80 відсотків через недостатні обсяги імпорту з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови.

Таким чином, український ринок фруктів у 2026 році ризикує зіткнутися не лише з браком продукції, а й із суттєвим підвищенням цін для споживачів.