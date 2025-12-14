Будьте уважні: чи дозволено викопати сосну в лісі у 2025

Багато хто уже готується до зимових свят. Зокрема, зараз люди обирають для себе зелену красуню. Хтось надає перевагу штучним деревам. Є ті, хто обирає для себе зрізану "живу" ялинку. Також частина громадян має намір посадити дерево біля свого дому.

Як викопати сосну в лісі?

Викопувати сосну в лісу самовільно не можна. Це дозволено лише, якщо особа має лісорубний квиток, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Практика натхнення".

Важливо! Лісорубний квиток видається лісогосподарськими органами.

Водночас, навіть при наявності цього документа, потрібно знати певні нюанси:

взимку та влітку пересаджування такого дерева заборонено;

найкраще, аби пересадка відбувалася восени (до заморозків) або ранньою весною – завдяки цьому, дерево точно приживеться.

Зверніть увагу! Викопування без спеціального дозволу вважається незаконним. За таке порушення можна отримати значний штраф.

Чи можна посадити сосну на ділянці?

Навіть, якщо вам вдалося викопати ялинку, наступна проблема полягатиме в тому, аби її висадити. У коментарі Суспільному доцент кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко вказала, що необхідно враховувати те, наскільки широкою та сильною є прикоренева система такого дерева.

Наприклад, висадка ялинки біля будинку може призвести до проблем. Адже коренева система цього дерева здатна пошкодити фундамент та комунікації.

