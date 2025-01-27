УКР РУС
27 січня 2025, 14:04
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Українські риболовні судна зробили рекордний вилов поблизу Антарктики

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • У 2024 році українські риболовні судна виловили 19 980 тонн антарктичних біоресурсів, що на 54% більше, ніж у 2023 році.
  • П'ять українських суден виловили 19 075 тонн антарктичного криля та 905 тонн антарктичних іклачів, сплативши понад 7,2 мільйона гривень до місцевих бюджетів.

У 2024 році українські судна здійснювали промисловий вилов риби у районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР). Протягом року промисловики добули 19 980 тонн цінних антарктичних біоресурсів.

Українські океанічні риболови б'ють рекорди

Минулорічні показники вилову на 54% більше, ніж у 2023 році (12 945 тонн), і на 107% більше, ніж у 2022 році (9 659 тонн), передає 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.

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Результати вилову 2024 року:

  • 19 075 тонн антарктичного криля;
  • 905 тонн антарктичних іклачів.

На промисел працювали п'ять суден під державним прапором України:

  • "SIMEIZ", "KOREIZ", "CALIPSO" та "MARIGOLDS" – іклачева кампанія.
  • "MORE SODRUZHESTVA" – лов антарктичного криля.

Риболови сплатили за 2024 рік понад 7,2 мільйона гривень до місцевих бюджетів за спеціальне використання водних біоресурсів. Це на 1,1 мільйона гривень більше, ніж у 2023 році.

Що таке ККАМЛР

Це міжурядова організація, яка відповідає за виконання положень Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики, здійснює контроль за промисловою та науково-дослідною діяльністю у межах районів, на які поширюється дія Конвенції. Україна є членом ККАМЛР з 1994 року. У зоні відповідальності ККАМЛР не передбачено встановлення національних квот вилову і вилов водних біоресурсів здійснюється за олімпійським принципом, тобто до вичерпання загального ліміту дозволеного до вилову ресурсу у конкретному підрайоні промислу.