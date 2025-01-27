Українські риболовні судна зробили рекордний вилов поблизу Антарктики

У 2024 році українські судна здійснювали промисловий вилов риби у районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР). Протягом року промисловики добули 19 980 тонн цінних антарктичних біоресурсів.

Українські океанічні риболови б'ють рекорди

Минулорічні показники вилову на 54% більше, ніж у 2023 році (12 945 тонн), і на 107% більше, ніж у 2022 році (9 659 тонн), передає 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.

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Результати вилову 2024 року:

19 075 тонн антарктичного криля ;

; 905 тонн антарктичних іклачів.

На промисел працювали п'ять суден під державним прапором України:

"SIMEIZ", "KOREIZ", "CALIPSO" та "MARIGOLDS" – іклачева кампанія.

"MORE SODRUZHESTVA" – лов антарктичного криля.

Риболови сплатили за 2024 рік понад 7,2 мільйона гривень до місцевих бюджетів за спеціальне використання водних біоресурсів. Це на 1,1 мільйона гривень більше, ніж у 2023 році.