Насправді все просто: коли найкраще клює щука
- Найкращі періоди для лову щуки — весна та осінь.
- Щука надає перевагу темряві, тому найкраще ловити її рано вранці або пізно ввечері.
Вважається, що щука це доволі складна риба для риболовлі. Проте насправді "приборкати" цього хижака можливо, якщо знати певні секрети.
Як наловити багато щуки?
Найкращими періодами для лову щуки є весна та осінь. Адже в цей час щука надзвичайно голодна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Рибоохоронний патруль.
Читайте також Рік великого врожаю: коли Україна побила аграрний рекорд за останні 34 роки
Важливо також перед рибалкою звернути увагу на погоду:
- перед дощем чи зміною погоди щука може ставати активнішою;
- також щука активізується під час значних хвиль.
Зверніть увагу! Найоптимальніша температура для вилову щуки – 10 – 15 градусів.
Важливо врахувати і годину дня. Щука надає перевагу темряві. Ця риба має надзвичайно хороше зорове сприйняття, тому вона легко знаходить здобич в тіні.
Найкраще ловити щуку рано вранці або ж уже пізно ввечері. Адже в цей період приглушене світло.
Місце лову також грає важливу роль у вдалому полюванні на щуку. Вони зазвичай перебувають поряд з прикриттям, таким як кущі, дерева або плаваючою рослинністю. В таких місцях щука спостерігає здобич і може чатувати на свою жертву,
– зазначає патруль.
Зауважте! Щука часто полює на дні водойми.
На що клює щука?
Потрібно розуміти, що щука це хижак. Вона клює на різну приманку. Часто рибаки обманюють рибу і використовують:
- воблери (імітатори дрібної рибки);
- блешні;
- силіконові приманки.
Якщо ж ви вирішили ловити щуку на живця, найкраще підійдуть невеличкі риби (наприклад, окунь, плотва, уклейка). Особливо добре "працюватиме" такого типу наживка навесні. Адже саме в цей період у щуки жор після зимового зниження активності.