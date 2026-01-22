У магазинах України з'явився виноград по 3 тисячі гривень за кілограм

В Україні зростають ціни на харчові продукти, насамперед на сезонні овочі та фрукти. Особливу увагу покупців привернув виноград у київських супермаркетах, вартість якого сягає кількох тисяч гривень за кілограм.

Виноград у супермаркетах дорогий

На тлі загального подорожчання харчових продуктів в Україні різко виділяється ціна на виноград, повідомляє Новини.LIVE. У одному зі столичних супермаркетів цей фрукт продають за рекордною вартістю – кілька тисяч гривень за кілограм.

Читайте також Овочі дорожчають, цитрусові дешевшають: що відбувається з цінами на ринку України

За даними "Мінфіну", середня ціна винограду в країні станом на 20 січня 2026 року становить близько 247 гривень за кілограм. Водночас у мережі "Сільпо" з'явився виноград, ціна якого перевищує цей показник більш ніж у десять разів. В асортименті одного з київських супермаркетів виноград за ціною 3 000 гривень за кілограм. Його реалізують у контейнерах по 500 грамів вартістю 1 499 гривень. Згідно з інформацією на етикетці, продукцію імпортовано з Південної Кореї.

Дещо дешевше коштує білий виноград – упаковка вагою 800 грамів обійдеться покупцям у 2 099 гривень. Країною походження також зазначена Південна Корея. Високу ціну продавці пояснюють значними витратами на транспортування та зберігання.

Які ціни на виноград у супермаркетах?

Водночас у більшості українських торгівельних мереж виноград залишається значно доступнішим. Станом на середину січня 2026 року мінімальні ціни за кілограм коливаються від приблизно 63 до майже 360 гривень:

АТБ — 62,99 гривні;

Варус — 89,90 гривні;

МегаМаркет — 137,70 гривні;

Ашан — 217,30 гривні;

Метро — 238,16 гривні;

Сільпо — 269 гривень;

Новус — 269 гривень;

Фора — 359,80 гривні.

Зверніть увагу! За інформацією галузевого порталу EastFruit, початок 2026 року супроводжується зростанням цін на овочі та фрукти, особливо на тепличну продукцію. Ціни на виноград за цей період піднялися до 70 – 130 гривень за кілограм, тоді як наприкінці грудня його продавали по 60 – 80 гривень.

Запаси тануть, ціни ростуть: в Україні подорожчали столові буряки