Україна у 2025 році втримала високу планку виробництва цукру: що цьому сприяло

Сезон цукроваріння в Україні офіційно завершився 1 лютого 2026 року. Попри суттєве скорочення посівних площ, обсяги виробництва зменшилися незначно завдяки рекордній врожайності та високій цукристості буряків.

Українські виробники цукру вдало завершили сезон цукроваріння

Сезон цукроваріння в Україні завершився 1 лютого 2026 року, повідомляє latifundist.com. За цей період 26 заводів асоціації "Укрцукор" виробили 1,64 мільйона тонн цукру, а з урахуванням ще одного підприємства, що не входить до асоціації, загальний обсяг виробництва сягнув 1,72 мільйона тонн.

Попри скорочення площ сівби цукрових буряків порівняно з попереднім роком на 23 відсотки, або 50 тисяч гектарів, виробництво цукру зменшилося лише на 4 відсотки, або 80 тисяч тонн. Такий результат пояснюється зростанням урожайності буряків до рекордних для галузі 58 тонн з гектара, високим рівнем цукристості на рівні 17,6 відсотка та вдосконаленням операційних процесів на переробних заводах. У результаті вихід цукру зріс порівняно з 2024 роком на 1 відсоток – до 15,17 відсотка.

Лідерами з виробництва цукру у сезоні 2025 року залишилися компанії:

"Радехівський цукор" з часткою 32 відсотки,

"Астарта" – 21 відсоток,

"Укрпромінвест-Агро" – 15 відсотків,

Теофіпільський цукровий завод – 6 відсотків,

A’SPIK – 5 відсотків.

У маркетинговому році 2025/26 заводи компанії "Укрпромінвест-Агро" переробили 1,6 мільйона тонн цукрових буряків і виробили 226 тисяч тонн цукру.

Водночас у країнах Європейського Союзу у 2025 році припинили роботу 5 цукрових заводів, а загалом з 2017 року було закрито 17 переробних підприємств. За даними Комітету європейських виробників цукру, така тенденція пов’язана зі зростанням виробничих витрат та посиленням конкуренції з боку дешевого імпортного цукру.

