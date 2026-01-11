Чи можна встановити паркан біля дому 3 метри у 2026 році

В Україні є ДБН. Це норми, які, зокрема, визначають обов'язкові вимоги до проєктування, будівництва, реконструкції та експлуатації будівель, а також деяких споруд. Саме ці правила регулюють допустиму висоту паркану.

Яка максимальна висота паркану біля будинку може бути?

Важливо розуміти, що парканом дозволено загороджувати виключно приватні домоволодіння. Також встановлювати загородження можна біля присадибної ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.

Читайте також Від італійських трюфелів до китайських лікарських видів: де ростуть найдорожчі гриби світу

Яка максимальна висота паркану може бути:

якщо йдеться про межу між сусідами – 2 метри;

а от з боку вулиці дозволяється 2,5 метри.

Узаконити вище огородження неможливо наразі. Якщо ваш паркан не відповідає встановленим правилам, доведеться:

змінити його конструкцію;

або замінити його повністю.

До того ж доведеться сплатити штраф, наразі він такий, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

для звичайних громадян – від 340 до 1 360 гривень;

для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.

Важливо знати! Вищий паркан допускається на визначеному переліку підприємств. Наприклад, біля військової частини загородження може сягати 3 метри.

На що ще впливають ДБН?