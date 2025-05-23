1300 гривень за кіло: ціни на черешню та інші фрукти в Україні вражають

На ринках України вже починають з'являтися ранні фрукти. Однак поки що вони здебільшого імпортні, а ціни на них, які сягають чотиризначних чисел вражають.

Скільки коштують ранні фрукти на ринках України

На українських ринках починає з'являтися перша черешня, її здебільшого везуть з-за кордону, повідомляє 24 Канал із посиланням на Новини.LIVE. Подекуди ціни за ранню ягоду перевищують 1000 гривень.

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Наразі у Львові найвищі ціни на черешню, яку імпортують з Іспанії. Її продають за 1300 гривень за 1 кілограм. Продавці на ринку кажуть, що це нормальна ціна і вона триматиметься щонайменше місяць, допоки у продажі не з'явиться черешня із Закарпаття.

Загалом, ціни на ягоди на ринку такі:

черешня – 1300 гривень за 1 кілограм;

– 1300 гривень за 1 кілограм; полуниця – 220 – 270 гривень за 1 кілограм;

– 220 – 270 гривень за 1 кілограм; лохина – 100 гривень за 100 грамів;

– 100 гривень за 100 грамів; малина – 200 гривень за 125 грамів;

– 200 гривень за 125 грамів; абрикоси – 500 гривень за 1 кілограм.

Продавці львівських ринків кажуть, що ягоди в них купують, бо вони вже якісні. Черешню беруть здебільшого по 200 – 300 грам, щоб спробувати. В Одесі ціни на ринках не такі великі, але від Львова відстають не сильно: