Легко запалюються й швидко горять: які дрова обрати для розпалювання

Для того, щоб ефективно розпалити потрібні не лише якісні дрова, але й спеціальна техніка. Деревина, крім того, повинна бути засушеною щонайменше 6 місяців. До найбільш придатних варіантів належать сосна, ялина та кедр.

Як підготувати дрова для розпалу?

У першу чергу, деревина для розпалу має мати певний відсоток вологості, а тому зберігати її потрібно на відкритому повітрі над землею і лише з накритою верхньою частиною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Агенцію з охорони довкілля США (EPA).

Відомо, що деревина найкраще горить при вологості в менш як 20%. А розпалювати вогонь найкраще газетами, сухим хмизом або повністю натуральними розпалювачами.

Наприклад, якщо у вас дерев'яний котел, то варто дотримуватися таких правил:

Ніколи не розпалюйте вогонь бензином, гасом або вугіллям. А також не варто спалювати мокру або зелену (невитриману) деревину.

А от багато воскових та тирсових полін виготовляються лише для камінів з відкритим вогнищем. Втім перед використанням штучних полін – перевірте інструкцію з експлуатації.

Водночас тримайте дверцята дров'яної печі зачиненими, якщо ви не завантажуєте або не розпалюєте вогонь.

Регулярно виводьте попіл у закритий металевий контейнер, а його зберігайте контейнер на відкритому повітрі.

Які дрова найкращі для розпалу?

Для швидкого та ефективного розпалювання вогню радять обирати породи дерев із низькою щільністю та високою займистістю. До списку таких входять:

Найпопулярнішим варіантом є сосна, адже має чудові властивості займання: завдяки вмісту природних смол вона легко спалахує, дає яскраве полум'я, а її голки та тонкі гілки часто використовують як природний трут.

Але ця деревина легко прогорає й може утворювати певний наліт, а тому для домашніх печей її рекомендують застосовувати обмежено.

Ще одним поширеним матеріалом для розпалу є ялина.

Деревина швидко загоряється й добре підходить для старту вогню, але через недостатнє висихання може давати більше диму та швидко згорати.

Третій варіант – кедр, який цінується не лише за швидке займання, але й за аромат.

Цінним є кора кедра, адже тонкі смужки деревини використовують часто для розпалювання на відкритому повітрі. Втім висока ціна та швидке згоряння є мінусом для тривалого опалення.

Як зберігати дрова взимку?