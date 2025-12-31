Ринок землі у 2026 році: що зміниться для продавців і покупців

У 2026 році правила ринку землі залишаться без змін: юридичні особи й надалі зможуть купувати до 10 тисяч гектар, а заборона на придбання сільгоспземель іноземцями зберігатиметься. Водночас експерти не виключають зростання цін після завершення війни, а власникам паїв радять завчасно підготувати документи до продажу.

Які зміни відбудуться на ринку землі наступного року?

Як розповіла для 24 Каналу нотаріус Наталія Манойло, на кінець 2025 року нових змін не очікується щодо ринку землі. Як і раніше діють норми, які були прийняті законодавцями раніше. Зокрема юридичні особи отримали право набувати у власність до 10 тисяч гектарів.

Читайте також Кому з українців можна не платити земельний податок

Наталія Манойло Нотаріус Крім того, заборона на купівлю сільськогосподарської землі іноземцями у 2026 році збережеться. Таке рішення спонукає консолідувати внутрішній ринок.

Пані Наталія також зазначає, що зростання цін на землю можливе після завершення війни в Україні. Причиною цього може стати підвищений попит, зокрема на земельні ділянки.

Крім того, щоб продати землю вже наступного року, власникам паїв варто підготуватися:

Необхідно зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якщо цього ще не зроблено.

У разі наявності орендаря потрібно внести до реєстру й право оренди.

Перед продажем землі власник зобов'язаний письмово повідомити орендаря та отримати від нього згоду або офіційну відмову від переважного права купівлі.

Як продати земельний пай, що перебуває в оренді?