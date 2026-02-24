Ціни на свинину в Європі впали до мінімуму з 2022 року: що на це вплинуло

Європейський ринок свинини продовжує слабшати на тлі перевиробництва та збільшення ваги туш. Додаткові ризики створює епізоотична ситуація, зокрема нові випадки африканської чуми свиней.

У Євросоюзі сильно здешевшала свинина

Європейський ринок свинини демонструє подальше зниження цін, повідомляє PigUA.Info. За даними AHDB, котирування у країнах Європейського Союзу опустилися до найнижчого рівня з середини 2022 року, оскільки надлишкова пропозиція та зростання середньої ваги туш посилюють тиск на ринок.

Показник EU spec SPP за тиждень, що завершився 14 лютого, становив 188,03 пенса за кілограм (близько 2,20 євро за кілограм), що на 0,77 пенса менше, ніж тижнем раніше, і на 14,79 пенса нижче у річному вимірі.

У Великій Британії, за інформацією Defra, у січні 2026 року забили 872 тисячі свиней — на рівні попереднього місяця, але на 3% менше, ніж рік тому. Водночас обсяги забою в останній звітний тиждень скоротилися до 162,7 тисячі голів після короткого зростання на початку лютого.

Що призвело до рекордного падіння цін на свинину?

Аналітики повідомляють про надлишок поголів’я як на фермах, так і на ринку, через що окремі підприємства вводять додаткові дні забою для зменшення запасів. Середня вага туш зросла до 95,28 кілограма — більш ніж на 3 кілограми більше у річному вимірі та вище рівнів 2022 року.

Упродовж січня ціни на свинину в Європейському Союзі знижувалися, хоча наприкінці місяця темпи падіння сповільнилися. Європейська референтна ціна за тиждень до 8 лютого становила 126,66 пенса за кілограм (близько 1,48 євро за кілограм) — лише незначно більше, ніж тижнем раніше, але суттєво нижче торішнього рівня.

Різниця між цінами у Європейському Союзі та Великій Британії залишається відчутною, хоча дещо скоротилася. Імпорт свинини до Сполученого Королівства також залишається стриманим — у грудні його обсяги зменшилися на 13% порівняно з попереднім місяцем і на 9% у річному вимірі.

Окрему увагу ринок приділяє епізоотичній ситуації: в Іспанії фіксують нові випадки африканської чуми свиней серед диких кабанів за межами початкової зони стримування. Станом на 18 лютого зафіксовано 31 спалах і 162 позитивні випадки у семи муніципалітетах, при цьому вірус поки не виявлено на свинофермах.

Цікаво! Експерти зазначають, що подальша динаміка ринку значною мірою залежатиме від розвитку епізоотичної ситуації та змін у міжнародній торгівлі, які залишаються ключовими факторами у найближчі місяці.

