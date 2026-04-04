4 квітня, 21:33
Нерестова заборона: коли і в яких областях України діятимуть обмеження на риболовлю

Дарина Пшенична
Основні тези
  • З 1 квітня в Україні почалася нерестова заборона, яка встановлює обмеження для рибалок, щоб сприяти розмноженню риби.
  • Рибалкам заборонено ловити рибу на нерестовищах, пересуватися на транспортних засобах на водоймах під час нересту, а за порушення передбачено штрафи від 17 до 51 тисячі гривень і навіть можливе позбавлення волі до 3 років.

З 1 квітня в Україні розпочалася нерестова заборона на риболовлю. У цей період діють обмеження щодо вилову риби та строки заборони залежно від типу водойм. Також варто пам'ятати про штрафи й кримінальну відповідальність за серйозні порушення під час нересту.

Що відомо про нерест 2026 року в різних областях України?

Про те, які обмеження для рибалок діють в Україні, йдеться в повідомленні Державного агентства України з розвитку мелорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Так, з 1 квітня почалася нерестова заборона. Мета – створити сприятливі умови для розмноження риби та відновлення водних біоресурсів.

Зауважте! На Дніпровському водосховищі заборона діятиме з 5 квітня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дністровському та Печенізькому водосховищах, а також на річках Дніпро і Десна – від 10 квітня.

Як зазначається у повідомленні, термін заборони на вилов риби відрізняється для кожного регіону та виду водойми. 

Періоди обмежень риболовлі в областях України відповідно до виду водойми / Інфографіка Держрибагентства

Що рибалкам заборонено робити під час нересту?

У вразливий для риби період рибалити можна, але лише з берега і лише гачковими снастями (не більше 2 гачків на людину). Дозволяється також ловити рибу за допомогою спінінгів з однією приманкою. 

Під час нересту риба через зосередження на процесі розмноження є дуже вразливою і потребує захисту. Наше спільне завдання – забезпечити їй максимальний спокій. Тому закликаю рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень для успішного відтворення рибних популяцій, 
– пояснив Ігор Клименок, Голова Держрибагентства.

Зокрема у повідомленні нагадали, що в період нересту на водоймах заборонено пересування на транспортних засобах і моторних човнах, підводне полювання та промислове рибальство. 

Як карають за незаокнну виловлену рибу під час нересту?

Іван Метя, завідувач сектору любительського рибальства Держрибанентства, розповів, що з 1 квітня категорично заборонено ловити рибу:

  • на нерестовищах;
  • на спеціально визначених ділянках водойм;
  • на міграційних шляхах риби;
  • у зонах із додатковими локальними обмеженнями.

Зокрема він акцентував на штрафах. Дрібні порушення обійдуться в 170 гривень, а більш грубі – до 680 гривень. Однак це компенсація, яка пов'язана з відповідальністю за неправомірний вилов риби.

Є ще окремі штрафи за кожну незаконну виловлену особину: 

  • щука – 3 468 гривень;
  • судак – 3 587 гривень;
  • сом – 5 117 гривень;
  • сазан – 3 706 гривень;
  • окунь – 3 162 гривень;
  • лящ – 1 649 гривень;
  • плітка – 1 564 гривень;
  • рак – 3 332 гривень.

Як зазначає, Іван Метя, одна незаконна риболовля може обійтися в десятки тисяч штрафу. Якщо ж порушнення має значну шкоду – застосовують Кримінальний кодекс України. 

Так, за значне порушення передбачають штраф від 17 до 51 тисяч гривень, конфіскацію снастей і засобів лову. Можливе навіть позбавлення волі до 3 років. 

Що ще потрібно обмеження риболовлі навесні?

  • Зокрема відомо, що з 1 квітня заборона на вилов щуки закінчилась. Однак інші обмеження залишаються чинними. Наприклад, йдеться про добову норму вилову риби – у 3 кілограми. 

  • Що стосується вилову раків – обмеження діють з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року. Зокрема існують інші правила. Так, одна людина може виловити не більше 30 особин на добу, якщо це водойма загального користування. 