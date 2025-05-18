На тлі весняних заморозків: як погодні умови вплинули на вартість фруктів в Україні

Цього року морози знищили значну частину врожаю в українських садах. Це зокрема вплине й на ціну продукції, серед яких і фрукти.

Заморозки вплинули на ціну фруктів

Загалом варто готуватися до вищих цін на фрукти цього літа, пише 24 Канал з посиланням на аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопку.

Читайте також Яка буде ціна на полуницю у травні-червні 2025 року і коли вона здешевшає

Загалом варто готуватися до вищих цін на фрукти цього літа, але імпортні об'єми не дадуть цінам значно підвищитись,

– сказав Гопка.

Згідно зі слів аналітика, особливо сильно постраждали абрикоси. Крім того, весняні заморозки завдали шкоди яблуневим садам.

Це може підтримувати високі ціни на деякі сорти в цьому році. Проте подальша ситуація з цінами залежатиме від кількості уражених холодами садів, як зазначив експерт.

Також Максим Гопка повідомив, що станом на зараз ціни на вітчизняну полуницю значно вищі, ніж минулого року. Вартість сягає понад 250 гривень за кілограм.

Важливо! Причиною тому є несприятливі погодні умови, що призвели до зменшення врожаю.