Трамп планує ввести тарифи на агроімпорт до США

Дональд Трамп повідомив про плани щодо запровадження додаткових мит на імпорт. Серед іншого він виділив продукцію сільськогосподарського виробництва.

США запроваджує додаткове мито на агротовари

Президент США Дональд Трамп заявив, що нові митні тарифи щодо імпорту, які включають також і агроімпорт, запрацюють вже з 2 квітня цього року, повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Готуйтеся почати виробляти велику кількість сільськогосподарської продукції для продажу всередині Сполучених Штатів. З 2 квітня тарифи на імпортні продукти піднімуться. Отримуйте задоволення,

– заявив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він не уточнив, на які імпортні товари будуть застосовані мита, чи будуть якісь винятки та наскільки великими будуть мита. Також незрозуміло, чи є ці тарифи доповненням до інших обіцянок, які він дав, наприклад, його плану запровадити так звані взаємні тарифи для всіх торгівельних партнерів Америки.

Які товари можуть потрапити під зростання тарифів Згідно з державними даними про торгівлю, Сполучені Штати імпортують широкий спектр сільськогосподарської продукції з інших країн, наприклад авокадо, молюсків і дистильованих спиртних напоїв. У деяких випадках це тому, що вітчизняні фермери не в змозі виробляти певні продукти так ефективно, як інші країни.



