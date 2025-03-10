Полуниця, лохина чи малина: де працюють українці за кордоном

Українські заробітчани за кордоном активно шукають роботу, що не потребує освіти, знаття мови або досвіду роботи. Такими є переважно роботи в харчовій промисловості або ж прибиральники, сортувальними, офіціанти, будівельники. Однак якщо обирати сезонну роботу, то найчастіше українці обирають роботу на полі, як-от збирання фруктів та овочів.

Де найбільше українців за кордоном

За даними Євростату, найбільше українців у 2025 році перебуває у 3 європейських країнах, передає 24 Канал.

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Перше місце, станом на березень 2025 року, займає Німеччина, де понад 1 мільйон українців, що становить 27,3% від загальної кількості.

На другому місці – Польща з 993 015 осіб, що становить 23,2% від загальної кількості.

Натомість Чехія на 3 місці, де проживає 394 985 осіб (9,2%).

Оскільки найбільше українців проживає саме у цих країнах, логічно розглянути можливості заробітку, які там пропонують. Наприклад, чимало українських заробітчан обирають сезонну роботу в сільському господарстві: збір фруктів чи овочів, сапання чи обрізка кущів.

Важливо! Обираючи роботу за кордоном на неперевірених онлайн-платформах, варто уважно вивчати інформацію про роботодавця. Нерідко трапляються випадки шахрайства, коли умови на місці суттєво відрізняються від обіцяних в оголошенні.

Скільки платять в Німеччині за роботу на полі

Збір полуниці

За даними сайтів, де пропонують роботу у Німеччині, є варіанти роботи на посадку, догляд та збір полуниці. Робочий день – 8 годин з понеділка по суботу, а заробітна плата становить 10 євро за годину. Тобто у місяць – від 2 000 до 2 500 євро.

Довідково: відповідно до середнього банківського курсу євро, станом на 19 травня, це від 92 000 гривень до 115 000 гривень.

Робота на фермі

Крім збору ягід, в Німеччині також пропонують роботу на фермі. Йдеться про молочні, кінні та свинячі ферми, де робочий графік становитиме від 8 до 10 годин на день.

Погодинна оплата – від 10 євро за годину. Серед обов'язків є доїння, чищення, прибирання, миття та дезінфекція, годування тварин, вакцинація, перегін худоби.

Збір різних ягід

Пропонують в Німеччині роботу й у фермерських господарствах, де потрібно збирати різні види ягід та фруктів. Йдеться як про яблука, так і про малину, ожину, томатів, грибів тощо. На фермі потрібно буде, крім збору, ще й упаковувати фрукти та ягоди.

Робочі зміни тривають 40 – 60 годин на тиждень – це 5 – 6 днів. Ставка за годину – 15,4 євро, а додаткові години – 22,5 євро. Отже, в місяць виходить 2 500 – 3 500 євро (від 115 750 гривень до 162 050 гривень за середнім банківським курсом).

Як проводились розрахунки Журналісти 24 Каналу промоніторили сайти з пошуку роботи, де роботодавці зазначали рівень погодинної оплати. Далі помножили на приблизну кількість робочих годин, аби зʼясувати скільки українець за кордоном зможе заробити за місяць. Зауважте, що в публікації вказане середнє арифметичне, тож погодинні ставки у різних роботодавців можуть відрізнятись.

Яку роботу для українців можна знайти в Польщі

Збір квасолі або бобу

На платформах з пошуку роботи є вакансії у Польщі, наприклад на збирача врожаю квасолі або бобу. Серед обов'язків є збирання врожаю або сапання. За кілограм зібраного врожаю платять 1,7 злотого.

Водночас за сапання – 24 злотих за годину. Тобто За 8 годин сапання можна отримати 192 злотих в день, а за 12 годин роботи – 288 злотих в день.

Зверніть увагу! Якщо працювати місяць з понеділка по суботу, від 8 до 12 годин щодня, то зарплата становитиме від 4 600 злотих до майже 7 000 злотих. За середнім банківським курсом злотого в Україні, станом на 19 травня, це від 48 760 гривень до 74 200 гривень.

Збір малини та лохини

Польські агенції також пропонують роботу зі збору малини та лохини. Зарплатня в місяць сягає від 40 000 до 70 000 гривень.

З травня початок підготовчих робіт – а це посадка, підрізування, підв'язування кущів, а з червня розпочинається сезон збору ягід.

Що з роботою в Чехії

Робота у теплиці

В Чехії пропонують роботу таку саму, що й у Польщі. Наприклад, є робота в сучасній теплиці з квітня по жовтень.

Заробітна плата становить 26 000 – 39 500 крон за місяць нетто. Отже, за середнім банківським курсом це від 44 200 гривень до 67 150 гривень.

Збір помідор та огірків

Крім збору огірків та помідорів, працівники також повинні будуть доглядати за рослинами, прибирати у теплиці та упаковувати продукцію. Одна зміна триває від 8 до 12 годин, а стартова погодинна оплата 120 крон, до якої додаються бонуси за продуктивність.

Середня зарплата нетто при відмінній продуктивності 28 700 – 39 500 крон на місяць (47 600 – 67 150 гривень), а при хорошій продуктивності 26 000 – 30 000 крон на місяць (44 200 – 51 000 гривень).

Робота на складі

Багато роботи у Чехії на складі. Так в одній із вакансій пропонують офіційне працевлаштування й оплату від 135 крон за годину. Графік становить 6 робочих днів на тиждень (десь 10 – 12 годин на день).

Тож в місяць можна буде заробити від понад 32 000 крон до майже 40 000 крон. В гривнях це від 54 400 гривень до 68 000 гривень.

Зверніть увагу! Крім Польщі, Німеччини та Чехії, українці можуть їздити на роботу, яка пов'язана із сільським господарством, до Бельгії, Швеції, Іспанії, Італії тощо.