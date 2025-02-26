У Мінагрополітики озвучили загальні збитки агросектору, спричинені війною

Повномасштабна фаза російсько-української війни триває вже понад 3 роки. За цей час в Україні загальні втрати агросектору через повномасштабне вторгнення Росії оцінюються в близько 80 мільярдів доларів.

Яких втрат завдали росіяни агросектору України

Збитки у 80 мільярдів доларів враховують не лише прямі, а й непрямі збитки, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерстві аграрної політики та продовольства. Сюди входить порушення логістики, рекультивацію, розмінування або втрату земель, здорожчання добрив і палива та інше.

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В Міністерстві також розповіли, що Віталій Коваль взяв участь в презентації звіту Світового банку про збитки і потреби, які виникли внаслідок широкомасштабного російського. За оцінкою їхніх експертів на відновлення України необхідно 524 мільярди доларів.

Зверніть увагу! Серед пріоритетів відновлення житла, енергетики та критичної інфраструктури. А окремий напрямок – аграрний.

За розрахунками Світового банку, прямі збитки в агросекторі склали – 11,2 мільярда доларів. Окремим пунктом, 700 мільйонів доларів – затрати на зрошення та водні ресурси.