Кому належать земля в селі та хто може придбати ділянку

Українське законодавство передбачає, що земля в селі може належати його жителям, громаді та державі. Які ділянки перебувають у тій чи іншій власності, розкажемо далі.

Кому належить земля в селі?

У селі земля може бути трьох форм власності – державна, комунальна та приватна, передає 24 Канал з посиланням на Земельний фонд України.

Основними власниками ділянок на сьогодні є:

Фізичні або юридичні особи

Це приватна власність, на яку юридично оформлені відповідні права. До таких ділянок належать землі під приватними будинками, а також паї, які зареєстровані за фермерськими господарствами.

Територіальна громада

Це комунальна власність, яка охоплює ділянки в межах села, що не належать ні до державної, ні до приватної власності. Зокрема, вона включає землі громадського користування, як вулиці, парки, ділянки під комунальними будівлями тощо.

Держава

Це державна власність, до якої входять об’єкти загальнодержавного значення. Наприклад, це землі під залізницею, об'єктами оборони й так далі.

Хто має право придбати землю в селі?

Відповідно до статті 81 Земельного кодексу України, громадяни у селі можуть стати власниками земельних ділянок на таких підставах:

придбання землі за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, ренти або іншими цивільно-правовими угодами

отримання земельних ділянок у безоплатну власність із земель державної чи комунальної форми власності;

приватизації земель, які раніше були надані громадянам у користування;

набуття права власності на землю в порядку спадкування;

виділення земельної частки (паю) в натурі на місцевості.

Як оформити землю в межах села?

Отримати правову підставу. Потрібне або рішення місцевої ради (якщо земля комунальна), або договір (купівля, спадок, дарування тощо).

Оформити документи:

проєкт землеустрою – для нових ділянок.

технічну документацію – для уточнення меж уже існуючих.

Отримати кадастровий номер. Внести дані до Держгеокадастру – це обов’язковий етап для ідентифікації ділянки.

Зареєструвати власність у ЦНАПі або в нотаріуса. Запис має з’явитися у Державному реєстрі речових прав.

Хто власник землі під приватним будинком?